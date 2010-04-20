Кличко отложил начало подготовки к бою

Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Виталий Кличко отложил свой отъезд в австрийский Кицбюель, где планирует готовиться поединку с поляком Альбертом Сосновски.

Причиной является турнир K2 Promotions Ukraine 24 апреля в Киеве.

"Это будет качественно новый подход к организации боксерских шоу. С этого года мы решили делать упор не на количество, а на качество", - сказал боксер.

"В этом году наша с Владимиром компания проведет на Украине пять боксерских программ. И каждая из них станет настоящим событием в нашей стране . В качестве VIP-гостей на боксе будут присутствовать актеры и певцы, которые сами собирают стадионы", - прибавил он.

По мнению Кличко-старшого, "телезрители и все любители бокса уже соскучились по ярким и красочным поединкам, которые дарят наши талантливые ребята".

"Лично я соскучился. Поэтому и решил остаться в Киеве еще на несколько дней. А уже на следующее утро после турнира я вылетаю в Австрию в тренировочный лагерь, где меня будут ждать тренер Фриц Здунек и другие члены моей команды ", - рассказал Виталий в комментарии Блик.ua.

Бой Кличко и Сосновски состоится 29 мая

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