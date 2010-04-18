Суркис: с властью лучше не связываться

Строительство базы для сборной Украины в Гореничах продолжится, но не на участке изначально определенном для строительства. Об этом в интервью газете «Зеркало недели» сообщил глава ФФУ Григорий СУРКИС.

Он отметил, что с 2003 года, когда была начата реализация проекта строительства базы для украинской футбольной сборной в Гореничах, под Киевом, так и не удалось достичь каких-либо значительных результатов.

«В 2003-м я придумал этот проект и выбил у президента КУЧМЫ разрешение передать нам под застройку территорию танкового полигона. Он дал поручение тогдашнему министру обороны Евгению МАРЧУКУ. И там давно бы уже была построена современная база с десятью полями. Но пришла новая власть и сказала этому проекту «Нет!» И все, чего я сумел добиться за эти пять лет, это смены вывески проекта» - сказал Г.СУРКИС. «Было решено под эгидой Национального олимпийского комитета и Министерства по делам семьи, молодежи и спорта построить тренировочный спортивный лагерь для всех игровых видов спорта. Но дальше разговоров дело не пошло. Все, на что сподобилась власть, это передать территорию с баланса Министерства обороны на баланс Министерства по делам семьи, молодежи и спорта. Теперь собственными силами охраняем то немногое, что мы все-таки успели сделать», - сообщил Г.СУРКИС.

При этом он отметил, что реализация проекта все-таки будет продолжена.

«Пять лет мытарств окончательно убедили меня в том, что с властью лучше не связываться. Мы договорились в местном совете, что возьмем 4 гектара земли на примыкающем участке и построим все, что задумали, там» - сообщил Г.СУРКИС.