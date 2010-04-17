Результаты 35-го тура английской Премьер-лиги

Завершились сегодняшние матчи 35-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити - МЮ 0:1 (Скоулз 90+3)

Фулхэм - Вулверхэмптон 0:0

Сток Сити - Болтон 1:2 (Китсон 13 - Тейлор 85, 88)

Блэкберн - Эвертон 2:3 (Нзонзи 69, Робертс 81 - Артета 4 пен., Якубу 79, Кахилл 90)

Сандерленд - Бернли 2:1 (Кемпбелл 25, Бент 40 - Томпсон 82)

Бирмингем - Халл Сити 0:0

Тоттенхэм - Челси 2:1 (Дефо 15 пен., Бейл 44 - Лемпард 90+3).

Таким образом МЮ с 76 очками вплотную приблизился к Челси. МСити, сохранив прежние 62 очка, уступил 4-ю строчку Тоттенхэму (64). Эвертон с 54-ю зацепился за группу, занимающую 6-8 место, но Ливерпуль (56) и Астон Вилла (55) свои матчи еще не сыграли.

Тур продолжат завтра

Уиган (32) - Арсенал (71)

Портсмут (15) - Астон Вилла (55)

... и 19 апреля завершат Ливерпуль (56) - Вест Хэм (31)