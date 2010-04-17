Матч Шахтер - Динамо рассудят иностранцы

Потенциально ключевой матч нынешнего розыгрыша Чемпионата Украины по футболу "Шахтер" - "Динамо", который состоится 5 мая в Донецке, будет обслуживать зарубежная бригада арбитров.

Об этом сообщил президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

«Позор, что в стране с такими футбольными традициями до сих пор нет арбитров, которые заслуживают на право обслуживать матчи Евро-2012, которое пройдет у нас на родине», - сказал Г.СУРКИС.

Он отметил, что инициировал вопрос об отказе от практики приглашения зарубежных арбитров. «Хотя для матча "Шахтер" - "Динамо", который состоится 5 мая, мы сделаем исключение. Его будет обслуживать бригада иностранных арбитров. Чтобы не было разговоров об административном давлении СУРКИСА на судей", - заметил президент ФФУ.