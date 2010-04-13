Алиев не прочь получить российский паспорт, но...

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной Украины Александр Алиев в комментарии "Чемпіон" заявил, что он не имеет другого паспорта кроме украинского.

"Я гражданин Украины и хочу выступать только за сборную Украины. У меня на руках есть лишь паспорт гражданина Украины и наш заграничный. Больше паспортов у меня нет.

Я не знаю, кому понадобились заявления о том, что я получил российский паспорт. Лучше спросить у них", - заявил Алиев.

Напомним, что на прошлой неделе президент "Локомотива" Николай Наумов заявил, что Алиев получил российское гражданство.

Также же Алиев заявил, что не будет против получения российского паспорта в будущем, но лишь при условии, что это не закроет ему дорогу в сборную Украины.

"Приведу вам такой пример. Мой партнер по "Локомотиву" Одемивинге играет за сборную Нигерии и имеет российский паспорт. Если будет возможность так сделать и со мной, то я не буду против. Однако, это лишь при условии, что я смогу выступать за сборную Украины", - Алиев.