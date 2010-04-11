Результаты 24-го тура Чемпионата Украины по футболу
Аутсайдеры бьются за жизнь
Сегодняшними матчами завершился 24-й тур Чемпионата Украины по футболу
Ильичевец - Металлург Д 0:4 (Димитров 41 пен., 84, Танаса 68, Мхитарян 82)
Закарпатье - Карпаты 1:1 (Микуляк 90+2 - Батиста 28)
Таврия - Заря 0:1 (Силюк 62)
Напомним, что ранее завершились матчи
Кривбасс - Металлист 2:2 (Морозюк 37, Кицута 90+3 - Олейник 32, Фининьо 63)
Черноморец - Ворскла 0:0
Динамо - Арсенал 3:1 (Вукоевич 34, Маграо 61, Милевский 65 – Закарлюка 73)
Шахтер - Днепр 0:0
Металлург З - Оболонь 2:1 (Невмывака 4, Алозие 31 - Конюшенко 9)
Интересно, что команды, занимающие четыре последних строчки в таблице (Кривбасс, Закарпатье, Заря, Черноморец), как минимум, не проиграли свои игры. А в двух случаях спасали свои "боевые ничьи" уже в добавленное время.
Таблица
В следующем туре играют 14 апреля (в скобках набранных очки):
Днепр (43) - Металлург З (29)
Оболонь (29) - Динамо (59)
15 апреля
Арсенал (30) - Таврия (37)
Заря (20) - Кривбасс (15)
Закарпатье (18) - Черноморец (21)
Металлург Д (35) - Ворскла (25)
Металлист (46) - Ильичевец (22)
Карпаты (42) - Шахтер (59)