Результаты 24-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодняшними матчами завершился 24-й тур Чемпионата Украины по футболу

Ильичевец - Металлург Д 0:4 (Димитров 41 пен., 84, Танаса 68, Мхитарян 82)

Закарпатье - Карпаты 1:1 (Микуляк 90+2 - Батиста 28)

Таврия - Заря 0:1 (Силюк 62)

Напомним, что ранее завершились матчи

Кривбасс - Металлист 2:2 (Морозюк 37, Кицута 90+3 - Олейник 32, Фининьо 63)

Черноморец - Ворскла 0:0

Динамо - Арсенал 3:1 (Вукоевич 34, Маграо 61, Милевский 65 – Закарлюка 73)

Шахтер - Днепр 0:0

Металлург З - Оболонь 2:1 (Невмывака 4, Алозие 31 - Конюшенко 9)

Интересно, что команды, занимающие четыре последних строчки в таблице (Кривбасс, Закарпатье, Заря, Черноморец), как минимум, не проиграли свои игры. А в двух случаях спасали свои "боевые ничьи" уже в добавленное время.

Таблица

В следующем туре играют 14 апреля (в скобках набранных очки):

Днепр (43) - Металлург З (29)

Оболонь (29) - Динамо (59)

15 апреля

Арсенал (30) - Таврия (37)

Заря (20) - Кривбасс (15)

Закарпатье (18) - Черноморец (21)

Металлург Д (35) - Ворскла (25)

Металлист (46) - Ильичевец (22)

Карпаты (42) - Шахтер (59)