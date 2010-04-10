Бразильский футболист внезапно умер перед матчем в Казахстане

Бразильский легионер Даниэл Роберт де Жесус скончался вчера вечером во время футбольного матча в Павлодаре, административном центре на востоке Казахстана, сообщил журналистам директор футбольного клуба "Иртыш" Александр Гончаренко.

"На разминке перед игрой 4-го тура премьер-лиги Казахстана между командами "Иртыш" (Павлодар) и "Кайрат" (Алма-Ата) павлодарскому легионеру из Бразилии 28-летнему Даниэлу Роберту де Жесусу стало плохо, его увели в раздевалку, на матч он так и не вышел", - приводит слова Гончаренко РИА "Новости".

Ни медики команды, ни вызванная "скорая" не смогли ничего сделать. И назвать точную причину смерти врачи пока не могут. В качестве версий называются инсульт, "синдром внезапной смерти" и "температурную аллергию", сообщил директор ФК.

По данным самого директора, во втором туре, 28 марта, бразилец получил травму при столкновении с игроком противника, после чего его унесли с поля на носилках. Игру третьего тура он пропустил, но в четвертом должен был выйти в основном составе.

В городе Сан-Пауло у де Жесуса остались беременная жена и четырехлетний сын.