Дисквалификацию игрока харьковского «Металлиста» Девича отменили

Дисциплинарный комитет украинской футбольной Премьер-лиги решил не применять дисциплинарные санкции к футболисту харьковского клуба «Металлист» Марка ДЕВИЧА, который был удален с поля в матче 22-го туру Чемпионата Украины между командами «Динамо» и «Металлист» в Киеве 28 марта.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ФК «Металлист», сегодня на заседании Дисциплинарный комитет удовлетворил ходатайство ФК «Металлист», приняв во внимание заключение экспертной комиссии Федерации футбола Украины, которая установила, что судья матча «Динамо», - «Металлист» ошибочно показал М.ДЕВИЧУ красную карточку.

За это решение проголосовали 15 членов Дисциплинарного комитета, один был против.

По словам представителя пресс-службы, в соответствии с правилами ФФУ, удаленный с поля футболист должен быть наказан устранением на 3 матча, но в связи с решениями дисциплинарных органов не засчитывать М.ДЕВИЧУ красной карточки футболист «Металлиста» может не пропускать игры. Таким образом, подчеркнули в пресс-службе, М.ДЕВИЧ будет играть в составе «Металлиста» в матче следующего, 23-го тура Чемпионата Украины с симферопольской «Таврией».

Как сообщал УНИАН, экспертная комиссия Федерации футбола Украины, которая рассмотрела эпизод с М.ДЕВИЧЕМ, установила, что арбитр матча Юрий МОЖАРОВСКИЙ ошибочно показал М.ДЕВИЧУ красную карточку.

Матч 22-го тура чемпионата Украины между командами «Динамо» и «Металлист» в Киеве 28 марта завершился со счетом 3:0 в пользу киевлян.

На момент удаления с поля «Динамо» вело в счете 1:0.

После игры в Киеве президент ФК «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, а также главный тренер команды Мирон МАРКЕВИЧ заявили, что судьи ошибочно удалили с поля М.ДЕВИЧА, и руководство клуба подало в ФФУ апелляцию.