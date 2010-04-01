У УЕФА скоро лопнет терпение в отношении Украины?

Операционный директор УЕФА Мартин КАЛЛЕН выразил жесткую позицию УЕФА о ходе подготовки украинских принимающих городов к проведению Евро-2012 и отметил, что сегодня немедленно нужно решить все проблемы.

Как сообщает официальный сайт “Информационный центр “Украина-2012”, об этом М.КАЛЛЕН сказал на встрече с представителями украинских городов, принимающих Евро-2012.

«Времени на промедление уже нет. Нужно реагировать качественно и быстро на те вызовы, которые встают перед нами», - предупредило высокое должностное лицо УЕФА.

На этой встрече Львов представлял его мэр Андрей САДОВЫЙ, Киев - заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, Донецк - первый заместитель городского головы Николай ВОЛКОВ, Харьков - заместитель городского головы Виктор ХРИСТОЕВ.

Руководители городов заверили представителя УЕФА в том, что проблемные вопросы будут решены, и подготовка будет проходить в соответствии с требованиями и сроками УЕФА.

«В настоящее время УЕФА готовит аудит хода строительства аэропортов четырех украинских принимающих городов», - напомнил М.КАЛЛЕН.

Представители УЕФА и Украины также обсудили подготовку к официальному визиту президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ, который посетит украинские города 7-8 апреля этого года.