Британская прессовая ассоциация сообщила, что украинский нападающий Андрей Воронин летом должен перейти в английский клуб Ливерпуль.

27-летний футболист завершит сезон в составе Баера (Леверкузен), который в субботу проиграл 0-1 клубу Бундеслиги Гановер. После того матча было объявлено, что Андрей Воронин начнет следующий сезон на стадионе Энфилд и что он будет играть за Ливерпуль 4 года.

Британские обозреватели говорят, что трансфер Андрея Воронина станет первым, с тех пор, как клуб Ливерпуль поменял владельцев. В этом месяце его за почти полмиллиарда долларов купили американские миллионеры Джордж Гиллет и Том Гикс.

В нападении Ливерпуля также играют Питер Крауч, Дерк Кайт и Крейг Беллами.

Би-би-си