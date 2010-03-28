Результаты матчей английской Премьер-лиги

Ливерпуль среди любителей крупного счета

Сегодня сыграны еще два матча 32-го тура английской Премьер-лиги Бернли - Блэкберн 0:1 (Данн 20 пен.) Ливерпуль - Сандерленд 3:0 (Торрес 3, 60, Джонсон 32) Большинство матчей тура состоялись вчера: Челси - Астон Вилла 7:1 (Лемпард 15, 44 пен., 62 пен., 90+1, Малуда 57, 68, Калу 83 - Карью 29) Тоттенхэм - Портсмут 2:0 (Крауч 27, Кранчар 42) Вест Хэм - Сток Сити 0:1 (Фуллер 69) Халл Сити - Фулхэм 2:0 (Буллард 16 пен., Фэген 48) Вулверхэмптон - Эвертон 0:0 Бирмингем - Арсенал 1:1 (Филлипс 90+2 - Насри 81) Болтон - МЮ 0:4 (Самуэль 38 автогол, Бербатов 69, 78, Гибсон 82) ... а последний будет сыгран завтра: Манчестер Сити (53) - Уиган (31)

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