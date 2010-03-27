Результаты 32-го тура английской Премьер-лиги

Челси и МЮ забивают много

Завершились сегодняшние матчи 32-го тура английской Премьер-лиги Челси - Астон Вилла 7:1 (Лемпард 15, 44 пен., 62 пен., 90+1, Малуда 57, 68, Калу 83 - Карью 29) Тоттенхэм - Портсмут 2:0 (Крауч 27, Кранчар 42) Вест Хэм - Сток Сити 0:1 (Фуллер 69) Халл Сити - Фулхэм 2:0 (Буллард 16 пен., Фэген 48) Вулверхэмптон - Эвертон 0:0 Бирмингем - Арсенал 1:1 (Филлипс 90+2 - Насри 81) Болтон - МЮ 0:4 (Самуэль 38 автогол, Бербатов 69, 78, Гибсон 82) Завтра тур продолжат матчи: Бернли (24) - Блэкберн (38) Ливерпуль (51) - Сандерленд (35) ...а 29 марта Манчестер Сити (53) - Уиган (31)

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