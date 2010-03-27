Сколько заработал Кличко за бой с Чемберсом

Чемпион мира по версии IBF/IBO и WBO Владимир КЛИЧКО получил за бой с американцем Эдди ЧЕМБЕРСОМ 6 миллионов евро, не включая прибыли от рекламы.

Как передает Champion, в эту сумму вошел гонорар от немецкой телекомпании RTL - приблизительно 3 миллиона евро, гонорары от других телекомпаний - около 1 миллион евро, выручка от продажи билетов - приблизительно 2 миллиона евро.

Вместо этого, Э.ЧЕМБЕРС, получивший сотрясение мозга после нокаута В.КЛИЧКО, заработал 740 тысяч евро.

Как сообщал УНИАН, бой КЛИЧКО - ЧЕМБЕРС состоялся в Дюссельдорфе (Германия) 21 марта на стадионе Espirit Arena, рассчитанном на 51 тысячу зрителей.

Трансляция поединка собрала рекордное количество зрителей в этом году на RTL - 12,34 миллионов человек.