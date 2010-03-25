Программу “Спортивная площадка” начали в Хмельницкой области

Депутаты Хмельницкого областного совета сегодня утвердили региональную программу “Спортивная площадка” на 2010-2014 годы.

Цель программы заключается в улучшении материально-технической базы резервного и детско-юношеского спорта, в частности, в проведении реконструкции и модернизации спортивных сооружений; строительстве площадок для игровых видов спорта с синтетическим покрытием в каждом районе.

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств областного и местных бюджетов, привлечения инвестиций и других источников. В целом на реализацию программы предусмотрено 16,7 млн. грн., в том числе 10,5 млн. грн. - средства районных бюджетов, 152 тыс. грн. - средства областного бюджета.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области функционируют 46 стадионов с трибунами для зрителей, 386 футбольных полей, 1377 спортивных площадок (для гандбола, волейбола, тенниса, баскетбола, бадминтона), 668 тренажерных площадок.