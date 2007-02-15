Директор мюнхенской Баварии назвал жену Бекхэма ”смертью футбола”

Ули Хенесс

Директор мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс признался, что он является поклонником таланта Дэвида Бекхэма и считает его невероятно одаренным футболистом, но слишком подверженным влиянию жены.

"Такие люди, как Виктория Бекхэм – это смерть футбола. Наверняка именно она убедила его подписать контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси". Этот переход не имеет ничего общего с большим футболом. Наверняка, в будущем мы увидим Бекхэма и его жену в каком-нибудь голливудском фильме. Переход Бекхэма в американский клуб – это ужасно", - заявил Хенесс в интервью изданию Daily Mirror.

Напомним, что переход Дэвида Бекхэма в "Лос-Анджелес" произойдет по окончании нынешнего сезона. Бывший капитан сборной Англии подписал с американским клубом пятилетний контракт, по которому он получит 125 миллионов долларов. После того, как 11 января Бекхэм объявил о своем предстоящем переходе в американскую футбольную лигу, главный тренер "Реала" Фабио Капелло отстранил его от тренировок и матчей, но через месяц вынужден был под влиянием футболистов и болельщиков вновь вернуть английского полузащитника в основной состав.

Бекхэм вернулся на поле 10 февраля в поединке с "Реалом Сосьедад". Мадридцы одержали победу со счетом 2:1, а экс-капитан сборной Англии забил один из голов своим фирменным ударом со штрафного.

Лента.ру