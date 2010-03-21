Украинские паралимпийцы получили золотую м серебряную медали

В заключительный день X Зимних Паралимпийских игр украинские спортсмены получили еще две медали в лыжном спринте на 1 километр.

Александра Кононова стала золотой медалисткой среди участников, выступающих стоя (4:21.4), опередив японскую и российскую соперниц, принеся сборной пятую золотую награду. У самой А.Кононовой это третье золото Паралимпиады

Елена Юрковская - вторая в финале спринта среди выступающих сидя (3:00.0). Лучший результат у итальянской участницы. Третья - представительница Беларуси.

Завершающий день в итоге принес золотые медали (все в лыжном спринте) России, Италии, Канаде, Германии, Японии, Украине; серебряные - четыре России, по одной Японии и Украине; бронзовые - три России, по одной - Беларуси, Швеции, Финляндии.

Итоговая таблица X Зимних Паралипийских игр