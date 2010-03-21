Украинка завоевала серебро на этапе Кубка мира по биатлону

Украинка Виктория СЕМЕРЕНКО завоевала в борьбе серебряную медаль на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.

Как передает корреспондент УНИАН, биатлонистка финишировала второй в гонках с массовым стартом на 12,5 км. Она не допустила ни одной ошибки во время стрельбы, однако отстала от победительницы-немки Симоны ХАУСВАЛЬД на 14,7 секунды.

Третьей стала еще одна представительница Германии Магдалена НОЙНЕР с отставанием от своей соотечественницы на 22,2 сек.

В двадцатку лучших по результатам этих гонок вошли еще две украинки. Сестра Виктории Валентина СЕМЕРЕНКО не ошиблась во время стрельбы и показала пятый результат, Оксана ХВОСТЕНКО стала двадцатой с одним промахом.