Результаты 21-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер закрепляет лидерство

Сегодняшними матчами завершился 21-й тур Чемпионата Украины по футболу Оболонь - Карпаты 1:3 (Яворский 24 - Зенев 11, Ощипко 71 пен., Кожанов 79) Ильичевец - Кривбасс 0:3 (Воронков 35, 45, Лепа 75) Днепр - Черноморец 3:1 (Русол 3, Назаренко 64, Селезнев 76 – Назаренко 74 автогол) Заря - Шахтер 0:2 (Виллиан 25, Срна 57) Металлист - Металлург З 4:0 (Валяев 23, Девич 59, Эдмар 61, Олейник 79) Напомним, что вчера играли: Арсенал - Закарпатье 0:0 Ворскла - Таврия 0:1 (Фещук 66) Металлург Д - Динамо 1:1 (Мхитарян 81 - Милевский 12)

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