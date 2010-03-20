Результаты 21-го тура Чемпионата Украины по футболу
22:15, 20 марта 2010Спорт
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Шахтер закрепляет лидерство
Сегодняшними матчами завершился 21-й тур Чемпионата Украины по футболу
Оболонь - Карпаты 1:3 (Яворский 24 - Зенев 11, Ощипко 71 пен., Кожанов 79)
Ильичевец - Кривбасс 0:3 (Воронков 35, 45, Лепа 75)
Днепр - Черноморец 3:1 (Русол 3, Назаренко 64, Селезнев 76 – Назаренко 74 автогол)
Заря - Шахтер 0:2 (Виллиан 25, Срна 57)
Металлист - Металлург З 4:0 (Валяев 23, Девич 59, Эдмар 61, Олейник 79)
Напомним, что вчера играли:
Арсенал - Закарпатье 0:0
Ворскла - Таврия 0:1 (Фещук 66)
Металлург Д - Динамо 1:1 (Мхитарян 81 - Милевский 12)
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