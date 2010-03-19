Динамо продолжает терять очки

Начался 21-й тур Чемпионата Украины

Завершились первые матчи 21-го тура Чемпионата Украины по футболу Арсенал - Закарпатье 0:0 Ворскла - Таврия 0:1 (Фещук 66) Металлург Д - Динамо 1:1 (Мхитарян 81 - Милевский 12) Завтра состоятся остальные игры тура (набранные очки): Оболонь (25) - Карпаты (31) Ильичевец (20) - Кривбасс (7) Днепр (33) - Черноморец (18) Заря (16) - Шахтер (49) Металлист (38) - Металлург З (23)

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