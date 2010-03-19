Динамо продолжает терять очки
21:28, 19 марта 2010Спорт
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Начался 21-й тур Чемпионата Украины
Завершились первые матчи 21-го тура Чемпионата Украины по футболу
Арсенал - Закарпатье 0:0
Ворскла - Таврия 0:1 (Фещук 66)
Металлург Д - Динамо 1:1 (Мхитарян 81 - Милевский 12)
Завтра состоятся остальные игры тура (набранные очки):
Оболонь (25) - Карпаты (31)
Ильичевец (20) - Кривбасс (7)
Днепр (33) - Черноморец (18)
Заря (16) - Шахтер (49)
Металлист (38) - Металлург З (23)
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