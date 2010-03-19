Динамо продолжает терять очки

21:28, 19 марта 2010
Спорт
1498

Начался 21-й тур Чемпионата Украины

Завершились первые матчи 21-го тура Чемпионата Украины по футболу

Арсенал - Закарпатье 0:0

Ворскла - Таврия 0:1 (Фещук 66)

Металлург Д - Динамо 1:1 (Мхитарян 81 - Милевский 12)

Завтра состоятся остальные игры тура (набранные очки):

Оболонь (25) - Карпаты (31)

Ильичевец (20) - Кривбасс (7)

Днепр (33) - Черноморец (18)

Заря (16) - Шахтер (49)

Металлист (38) - Металлург З (23)

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter