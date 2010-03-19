Львов и Вроцлав могут потерять право принимать Евро-2012

Украинский город Львов и польский Вроцлав могут потерять право принимать матчи Чемпионата Европы по футболу в 2012 году в случае дальнейших проблем со строительством стадионов.

Об этом сказал польскому изданию Futbol News ответственный за организацию Евро 2012 в UЕFA директор Мартин КАЛЛЕН.

Представитель Европейской футбольной федерации впервые признал наличие запасных вариантов на случай, если Львов и Вроцлав не успеют своевременно построить стадионы, на которых должны были бы состояться матчи чемпионата, который совместно организуют Украина с Польшей.

"У нас есть план Б - проведение Евро в шести городах. Мы не приняли никаких решений, но один из вариантов предусматривает сокращение до 6-ти стадионов", - сказал он.

М.КАЛЛЕН также сказал, что он больше обеспокоен подготовкой украинского города, нежели польского.

"Не так сильно волнуюсь за Вроцлав. Другие проблемы во Львове. Там строительство идет с намного большим опозданием...", - сказал он.

"Это последний шанс, чтобы за следующие четыре недели начать там работу. Если этого не произойдет, то завершение строительства стадиона своевременно, то есть летом 2011 года, будет очень тяжелым", - сказал директор турнира.

Он также отметил, что UЕFA, несмотря на задержку с реконструкцией стадиона в столице Украины, не видит угрозы для проведения Киевом матчей Евро-2012.

"Считаю, что объект в Киеве будет завершен своевременно... Может, не в июне 2011 года, а в июле или августе", - сказал он.

Справка УНИАН. UЕFA в прошлом году утвердила окончательно организаторами Евро-2012 четыре украинских и четыре польских города.