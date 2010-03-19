Сафиуллин обнаружил на Олимпийском «самую гнетущую картину»

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН заявляет, что темпы реконструкции Национального спортивного комплекса “Олимпийский” к Евро-2012 отстают на 5 месяцев от утвержденного графика.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, сообщает Champion.

"Хочу сказать, что объекты Евро-2012, действительно, имеют сложности. Я говорю откровенно, как есть", - сказал чиновник.

"Относительно НСК "Олимпийский" - по мнению всех участников поездок вице-премьера Бориса КОЛЕСНИКОВА - картина самая гнетущая. Более 5 месяцев отставания от того плана-графика, который был утвержден предыдущим Кабмином. Есть проблемы", - объяснил Р.САФИУЛЛИН.

Министр сообщил, что собирается посетить "Олимпийский" на будущей неделе.

"Я не строитель, мне сложно сказать, но мы должны все сделать, чтобы ликвидировать это отставание, и чемпионат 2012 года был проведен", - отметил он.