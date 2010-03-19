УЕФА пожизненно дисквалифицировала украинского арбитра
10:39, 19 марта 2010Спорт
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Запретили подходить к футболу
УЕФА запретила украинскому судье Олегу ОРЕХОВУ заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Соответствующее решение относительно О.ОРЕХОВА контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА приняла 18 марта на основании расследования немецкой полицией ряда подозрительных матчей и инцидентов с коррупцией. Ранее О.ОРЕХОВ был отстранен от работы на 30 дней.
УЕФА признала О.ОРЕХОВА виновным в нарушении статьи 5 дисциплинарного кодекса, в которой речь идет о принципах лояльности и честности.
Решение контрольно-дисциплинарной инстанции может быть обжаловано на протяжении трех дней после его вынесения.
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