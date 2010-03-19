УЕФА пожизненно дисквалифицировала украинского арбитра

УЕФА запретила украинскому судье Олегу ОРЕХОВУ заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Соответствующее решение относительно О.ОРЕХОВА контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА приняла 18 марта на основании расследования немецкой полицией ряда подозрительных матчей и инцидентов с коррупцией. Ранее О.ОРЕХОВ был отстранен от работы на 30 дней.

УЕФА признала О.ОРЕХОВА виновным в нарушении статьи 5 дисциплинарного кодекса, в которой речь идет о принципах лояльности и честности.

Решение контрольно-дисциплинарной инстанции может быть обжаловано на протяжении трех дней после его вынесения.