Результаты третьего дня Паралимпиады

В третий день X Зимних Паралимпийских игр разыграны 6 комплектов наград.

В лыжном кроссе на 20 км среди мужчин с нарушением опорно-двигательного аппарата первое и третье места заняли россияне, серебро поедет в Норвегию. Украинцы Олег Лещишин и Григорий Вовчинский пришли через 7 минут после лидера – у них 14-е и 15-е место.

В лыжном кроссе на 20 км среди мужчин с проблемным зрением победили канадский, российский и белорусский участники. Украинец Олег Мунц на 7-м месте.

Лыжный кросс на 15 км среди женщин с нарушением опорно-двигательного аппарата принес серебро украинской сборной и Юлии Батенковой. Ее российская соперница пришла раньше на 7 секунд, а польская – на 1 минуту и 40 секунд позже. А еще через 25 секунд финишировала четвертой другая украинская участница Александра Кононова.

В лыжном кроссе на 15 км среди женщин с проблемным зрением победили немецкая, российская и белорусская участницы. Украинских спортсменов в этом виде программы не было.

В горнолыжном слаломе для женщин с нарушением опорно-двигательного аппарата две медали забрали хозяйки Паралимпиады - канадки, отдав серебро немецкой участнице.

В той же дисциплине среди мужчин золотого результата добился новозеландец, серебро получил спортсмен из ФРГ, а бронзу – из Австралии.