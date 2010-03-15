Результаты второго дня Паралимпиады

Во второй день X Зимних Паралимпийских игр разыграны 6 комплектов наград.

В лыжном кроссе на 15 км среди мужчин нарушением опорно-двигательного аппарата первые два места заняли россияне, бронза поедет в Италию. Украинец Юрий Костюк, уступив лидеру 1 минуту 16 секунд - пятый.

В лыжном кроссе на 10 км среди женщин победила белорусска Людмила Вовчук, Канада - вторая, а третье место у Елены Юрковской (Украина). У Елены это вторая медаль: вчера она получила золото в гонке преследования. Светлана Трифонова и Людмила Павленко заняли 5-е и 7-е места.

В горнолыжном слаломе для женщин с проблемным зрением призовые места распределили Австрия, Канада и Австралия...

...а в той же дисциплине среди мужчин, соответственно, Словакия, Испания, Италия.

В той же дисциплине для женщин с нарушениями опорно-двигательного аппарата первенствовали Австрия, США и Япония...

...и, наконец, в той же дисциплине для мужчин-"опорников" немецкий спортсмен принес в командный зачет второе золото, канадский - третье серебро, а австрийский - первую бронзу.

После двух дней неофициальная командная таблица выглядит так: