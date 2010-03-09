Бой Кличко - Валуев сорвался

Украинский боксер-тяжеловес Виталий Кличко официально подтвердил информацию о том, что его следующим соперником станет поляк Альберт Сосновский, сообщает интернет-издание fightnews.com. Польский боксер заменит россиянина Николая Валуева, переговоры о бое с которым велись в течение нескольких недель, но не завершились успехом.

Кличко рассказал, что бой состоится 29 мая в немецком Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба "Шальке". Украинец напомнил, что в прошлом году на этой арене его младший брат Владимир Кличко победил Руслана Чагаева из Узбекистана, и тот поединок собрал 61 тысячу зрителей.

Что касается Сосновского, то Кличко-старший назвал его опытным, быстрым и жестким боксером. Украинец признался, что он уже смотрел записи боев польского спортсмена. Сосновский заявил, что Кличко пожалеет, что он выбрал именно его в качестве своего очередного соперника.

Виталий Кличко, владеющий титулом чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет), провел на профессиональном ринге 41 бой, одержал 39 побед (37 - нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Сосновского 45 побед (27 - нокаутом), два поражения и одна ничья.

Лента.ру