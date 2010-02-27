Результаты 14-го дня Зимней олимпиады

26 февраля на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере разыграны семь комплектов наград:

в биатлоне среди мужчин (эстафета 4 х 7,5 км) – 1. Хальвард Ханневольд, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Оле Бьорндален (Норвегия) 1 час 28 минут 38,1 секунд, 7 промахов; 2. Симон Эдер, Даниэль Мезотич, Доминик Ландертингер, Кристоф Зуманн (Австрия) +38,6, 8 промахов и штрафной круг; 3. Иван Черезов, Антон Шипулин, Максим Чудов, Евгений Устюгов (Россия) +38,8, 4 промаха... 8. Александр Биланенко, Андрей Дериземля, Вячеслав Деркач, Сергей Седнев (Украина) + 2:53,0, 4 промаха.

в сноуборде среди женщин (параллельный гигантский слалом) – 1. Николиен Зауэрбрей (Нидерланды); 2. Екатерина Илюхина (Россия); 3. Марион Крайнер (Австрия)

в горнолыжном спорте среди женщин (слалом) - 1. Мария Риш (ФРГ) 1 минута, 42,89 секунды; 2. Марлис Шильд (Австрия) +0,43; 3. Сарки Загробски (Чехия) +1,01… 37. Богдана Мацоцкая (Украина) +10,11; не финишировала Анастасия Скрябина (Украина)

в керлинге среди женщин. 1. Швеция 2. Канада 3. Китай. (Швеция - Канада 7:6; Китай – Швейцария 12:6).

в шорт-треке среди мужчин (500 м) - 1. Чарльз Хамелин (Канада) 40,981 секунды; 2. Сун Си Пак (Южная Корея) 41,34; 3. Франсуа-Луи Трамбле (Канада) 46,366.

в шорт-треке среди женщин (1000 м) - 1. Ван Мэн (Китай) 1 минута 29,213 секунды; 2. Кэтрин Рейттер (США) 1:32.122 ; 3. Пак Сын Хи (Южная Корея) 1:32.333

в шорт-треке среди мужчин (эстафета 5000 м). 1. Чарльз Хамелин, Франсуа Хамелин, Оливье Жен, Франсуа-Луи Трамбле (Канада) 6:43,610; 2. Юн Ги Квак, Хо Сук Ли, Джанг Су Ли, Си Бак Санг (Южная Корея) 6:43,845; 3. Джи.Ар.Цельски, Тревис Джейнер, Джордан Мелоун, Аполо Оно (США) 6:44,498

По результатам 14 дней неофициальный медальный зачет команд выглядит так:

На 15-й день Олимпиады назначены:

Кёрлинг – Мужчины. Матч за третье место. Швеция - Швейцария

Кёрлинг – Мужчины. Финал. Канада - Норвегия

Горнолыжный спорт – Мужчины. Слалом.

Сноубординг – Мужчины. Параллельный гигантский слалом.

Лыжные гонки – Женщины. Масс-старт (30 км)

Конькобежный спорт – Мужчины. Командное преследование.

Конькобежный спорт – Женщины. Командное преследование.

Бобслей – Мужчины. Четверки.

Фигурное катание – Показательные выступления

Хоккей – Матч за третье место. Финляндия - Словакия