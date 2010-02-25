Установлены два национальных рекорда на тепловом аэростате

Пилот Днепропетровского центра воздухоплавания «Сапсан» Владимир СТЕПАНОВ сегодня установил сразу два национальных рекорда на тепловом аэростате: на дальность и длительность полета в классе до 2200 куб. м. Об этом сообщает информационное агентство «Новый мост» со ссылкой на пресс-службу центра воздухоплавания «Сапсан».

«Сегодня, 25 февраля, в Умани, с территории дендропарка «Софиевка», стартовали четыре экипажа тепловых аэростатов из Феодосии, Киева, Днепропетровска. Четыре воздушных шара: «Ласунка» (пилот СТЕПАНОВ), «Украина» (пилот ВОЛОДИН), «Pilot» (пилот ПАРХОМЕНКО) и «Generali Garant» (пилот ПОНОМАРЕНКО) - поднялись в небо, несмотря на непростые погодные условия. Воздушный шар В.СТЕПАНОВА стартовал в 7.27 и, преодолев около 204 км, в 14.04 первым совершил посадку в районе Радомышля Житомирской области», - говорится в сообщении.

Мероприятие по установлению национальных рекордов Украины на дальность и длительность полёта на тепловых аэростатах в Украине проводится впервые.