Маскаев и Кличко хотят откупиться от конкурента

Виталий Кличко

Представители Олега Маскаева и Виталия Кличко, пытающиеся организовать между этими боксерами бой за звание чемпиона WBC (Всемирный боксерский совет) в тяжелом весе, предложили обязательному претенденту Сэмюэлу Питеру пять миллионов долларов, чтобы он отказался от своих прав. Переговоры по этому вопросу уже начались в Нью-Йорке.

Как сообщает интернет-издание boxingconfidential.com, если Питер согласится не препятствовать организации поединка Маскаев - Кличко, то ему будет гарантировано право встретиться с победителем этого боя в сентябре. Кроме того, нигериец получит три миллиона долларов сразу и еще два - в качестве гонорара за участие в одном из разогревочных поединков перед матчем россиянина и украинца.

Предполагается, что бой Маскаев - Кличко пройдет в мае в Москве, а для Питера по возможности подберут соперника, с которым у него не должно возникнуть особых трудностей. Напомним, что нигериец получил статус обязательного претендента WBC 6 января, когда во второй раз подряд победил по очкам американца Джеймса Тоуни.

В то же время Виталий Кличко, недавно объявивший о своем возвращении на ринг, также имеет право на бой с чемпионом WBC Маскаевым. Когда украинец уходил из бокса (из-за травмы колена), этим титулом владел именно он, и руководство WBC объявило его "суперчемпионом", пообещав, что в случае возвращения Кличко-старший сможет оспорить чемпионское звание в первом же бою.

Лента.ру