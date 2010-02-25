Открывается международный турнир по спортивной акробатике

В Виннице 24 февраля открылся XIX международный турнир по спортивной акробатике «Звезды над Бугом - 2010», который продлится до 27 февраля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении по связям с общественностью Винницкой ОГА.

Согласно сообщению, нынешний турнир отличается от предыдущих рекордным количество стран-участниц.

В этом турнире примут участие спортсмены сборных команд: Украины, России, Нидерландов, Бельгии, Португалии, Польши, Великобритании, Израиля, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Молдовы, Беларуси (общее количество спортсменов, тренеров и судей - 270 человек).

«Звезды над Бугом - 2010» является этапом подготовки к чемпионату мира, который состоится 13-19 июня 2010 года в г. Вроцлав (Польша).