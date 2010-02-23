"Зенит" проиграл киевскому "Динамо"

Питерский футбольный клуб "Зенит" потерпел поражение от киевского "Динамо" в контрольном матче на тренировочном сборе в Испании, сообщает официальный сайт ФК.

Поединок, который прошел на стадионе "Атлетик" в Малаге, завершился со счетом 2:1 в пользу Динамо. Счет на 16-й минуте открыл Артем Кравец, добив дальний штрафнйо от Шевченко. Через семь минут российский клуб сравнял счет усилиями Томаша Губочана. А на 82-й минуте судья назначил пенальти в ворота "Зенита" за игру рукой, и Артем Милевский точно пробил с 11-метровой отметки.