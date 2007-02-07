Сборная Англии снова потеряла Уэйна Руни

Форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни не попал в состав сборной Англии на товарищеский матч против Испании, который состоится 7 февраля в Манчестере. В минувшее воскресенье 4 февраля футболист получил травму спины, выступая за свой клуб. Единственным "чистым" форвардом англичан будет Питер Крауч, сообщает AFP.

Напомним, что Руни из-за перелома одной из костей ступни пропустил большую часть чемпионата мира в Германии. На этот раз его травма значительно менее серьезна: главный тренер национальной команды Стив Макларен вызвал форварда на сбор перед матчем с Испанией, и теоретически Руни может выйти на замену.

Отметим, что в состав сборной после долгого перерыва вернулись полузащитник Кирон Дайер и защитник Джонатан Вудгейт, который заменит капитана сборной Джона Терри. Место в воротах впервые займет голкипер "Уотфорда" Бен Фостер.

Стартовый состав сборной Англии Бен Фостен, Гари Невилл, Рио Фердинанд, Джонатан Вудгейт, Фил Невилл, Майкл Каррик, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Шон Райт-Филлипс, Питер Крауч, Кирон Дайер.

Лента.ру