Украинские фигуристы заняли 11-е место на Олимпиаде

Фигуристы Анна ЗАДОРОЖНЮК и Сергей ВЕРБИЛЛО, которые на Олимпийских играх в Ванкувере представляют Украину в соревнованиях танцевальных пар, заняли 11-е место по результату обязательного танца.

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитеты, выступление украинцев было оценено в 33.87 баллов.

«Это наш лучший в сезоне результат», – сказала А.ЗАДОРОЖНЮК.

«Несмотря на волнение, мы действительно хорошо выступили. Наверно сказалось то, что «Танго Романтика» было обязательным танцем как на нынешнем чемпионате Европы, так и на национальном первенстве Украины, поэтому мы его хорошо отработали», – сказал ее партнер С.ВЕРБИЛЛО.

Уже в воскресенье на ледовой арене «Пасифик Колизеум» пара покажет свой оригинальный танец.

Кроме того, лидер сборной Украины по лыжным гонкам Валентина ШЕВЧЕНКО заняла 14-е место по итогам выступления в пурсюите (7,5 км классикой + 7,5 км коньком).

Чемпионкой Олимпиады в этом виде соревнований стала норвежка Марит БЙОРГЕН.