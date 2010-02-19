Результаты 1/16 Лиги Европы
00:02, 19 февраля 2010Спорт
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Сегодня играли 30 команд
Завершились первые матчи 1/16 Лиги Европы
Атлетик - Андерлехт 1:1
Гамбург - ПСВ 1:0
Герта - Бенфика 1:1
Панатинаикос - Рома 3:2
Фулхэм - ШАХТЕР 2:1
Копенгаген - Марсель 1:3
Атлетико - Галатасарай 1:1
Ливерпуль - Униря 1:0
Напомним, что вчера сыграли Эвертон - Спортинг 2:1, а сегодня:
Рубин - Хапоэль 3:0
Стандард - Ред Булл 3:2
Аякс - Ювентус 1:2
Вильярреал - Вольфсбург 2:2
Твенте - Вердер 1:0
Брюгге - Валенсия 1:0
Лилль - Фенербахче 2:1
Ответные матчи 25 февраля. Команды, сегодня начинавшие матчи в 20.00, будут играть в 22.05 - и наоборот.
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