Результаты 1/16 Лиги Европы

Завершились первые матчи 1/16 Лиги Европы

Атлетик - Андерлехт 1:1

Гамбург - ПСВ 1:0

Герта - Бенфика 1:1

Панатинаикос - Рома 3:2

Фулхэм - ШАХТЕР 2:1

Копенгаген - Марсель 1:3

Атлетико - Галатасарай 1:1

Ливерпуль - Униря 1:0

Напомним, что вчера сыграли Эвертон - Спортинг 2:1, а сегодня:

Рубин - Хапоэль 3:0

Стандард - Ред Булл 3:2

Аякс - Ювентус 1:2

Вильярреал - Вольфсбург 2:2

Твенте - Вердер 1:0

Брюгге - Валенсия 1:0

Лилль - Фенербахче 2:1

Ответные матчи 25 февраля. Команды, сегодня начинавшие матчи в 20.00, будут играть в 22.05 - и наоборот.