Два американца скинулись и отбили Ливерпуль у шейхов (фото)

Один из самых популярных футбольных клубов Европы - английский "Ливерпуль" - стал собственностью американских спортивных нуворишей Джорджа Жилетта и Тома Хикса.

По данным Sky Sport, покупатели предложили за акции клуба 174 миллиона фунтов и согласились оплатить долги команды еще на 45 миллионов, что полностью устроило совет директоров "Ливерпуля". Кроме того, еще порядка 200 миллионов фунтов владельцы потратят на новый стадион.

George Gillett

Tom Hicks

Жилетт также является владельцем канадского хоккейного клуба НХЛ "Монреаль Канадианз", а его компаньон Хикс - бейсбольной командой "Рейнджерс" из Техаса и клубом НХЛ "Даллас Старз". Миллионеры прежде работали вместе в прошлом в руководстве одной из крупнейших мясоперерабатывающих компаний США. Идею по совместному приобретению "Ливерпуля" они обсудили на матче всех звезд НХЛ.

Таким образом, "Ливерпуль" пополнил список британских футбольных клубов, принадлежащих иностранному капиталу. В нем уже числятся английские "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Астон Вилла" и "Вест Хэм", а также шотландский "Хартс".

Напомним, что руководство мерсисайдцев под влиянием планов Жилетта отказалось от заключения сделки с шейхом княжества Дубай Рашедом Аль Мактумом, оформление которой, казалось, не вызывало уже никаких сомнений.

Американцы, включившиеся в борьбу за клуб в конце января, предложили за пакет акций большую сумму, чем конкуренты из Дубая. Кроме того, по некоторым сообщениям, они в дальнейшем намерены "списать" все расходы клуба в размере 215 миллионов фунтов по переезду со стадиона "Энфилд" на новый 60-тысячник "Стенли-парк".

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