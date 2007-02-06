Два американца скинулись и отбили Ливерпуль у шейхов (фото)
Им не впервой, а у клуба долги
Один из самых популярных футбольных клубов Европы - английский "Ливерпуль" - стал собственностью американских спортивных нуворишей Джорджа Жилетта и Тома Хикса.
По данным Sky Sport, покупатели предложили за акции клуба 174 миллиона фунтов и согласились оплатить долги команды еще на 45 миллионов, что полностью устроило совет директоров "Ливерпуля". Кроме того, еще порядка 200 миллионов фунтов владельцы потратят на новый стадион.
|George Gillett
|Tom Hicks
Таким образом, "Ливерпуль" пополнил список британских футбольных клубов, принадлежащих иностранному капиталу. В нем уже числятся английские "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Астон Вилла" и "Вест Хэм", а также шотландский "Хартс".
Напомним, что руководство мерсисайдцев под влиянием планов Жилетта отказалось от заключения сделки с шейхом княжества Дубай Рашедом Аль Мактумом, оформление которой, казалось, не вызывало уже никаких сомнений.
Американцы, включившиеся в борьбу за клуб в конце января, предложили за пакет акций большую сумму, чем конкуренты из Дубая. Кроме того, по некоторым сообщениям, они в дальнейшем намерены "списать" все расходы клуба в размере 215 миллионов фунтов по переезду со стадиона "Энфилд" на новый 60-тысячник "Стенли-парк".