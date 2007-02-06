Женщины назвали красавцев и чудовищ среди спортсменов (фото)

Исследовательский центр One Poll опубликовал итоги опроса на тему "Самые красивые и некрасивые спортсмены мира", проведенного среди жительниц Великобритании. В этом опросе приняли более четырех тысяч представительниц слабого пола.

34 процента участниц опроса назвали самым некрасивым нападающего сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни.

Уэйн Руни

Он на 22 процента опередил занявшего второе место в этой номинации бывшего форварда сборной Англии Питера Бердсли, вслед за которым расположились плеймейкер сборной Бразилии и испанской "Барселоны" Роналдиньо и нападающий английского "Ливерпуля" Питер Крауч.

Список самых красивых возглавил экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм.

Дэвид Бекхэм

В пятерке лучших оказались также футболисты Тьерри Анри, Давид Жинола и Фредрик Юнгберг и теннисист Андре Агасси.

Самые некрасивые спортсмены мира: Уэйн Руни, Питер Бердсли, Роналдиньо, Питер Крауч, Рикки Хаттон, Борис Беккер, Пол Гаскойн, Люк Чадвик, Насим Хамед, Мартин Киоун, Дуайт Йорк, Йен Раш, Стефен Хендри, Йен Ботам, Стив Дэвис, Колин Монтгомери, Найджел Мэнселл, Роже Федерер, Энди Мюррей и Рэй Парлор. Самые красивые спортсмены мира: Дэвид Бекхэм, Тьерри Анри, Давид Жинола, Фредрик Юнгберг, Андре Агасси, Марк Рампракаш, Джордж Бест, Джонни Уилкинсон, Джейми Реднапп, Гари Линекер, Майкл Оуэн, Дженсон Баттон, Винни Джонс, Райан Гиггз, Джеймс Крэкнелл, Криштиану Роналду, Фрэнк Лэмпард, Дэвид Симен, Эрик Кантона, Эдди Ирвайн.

Лента.ру

Фото AFP