Швейцария выиграла третье золото Олимпиады

Швейцарский лыжник Дарио Колонья принес национальной сборной своей страны третью золотую медаль зимних Игр-2010. Спортсмен выиграл мужскую гонку на 15 километров свободным стилем. Колонья преодолел дистанцию за 33 минуты 36,03 секунды.

Вторым к финишу пришел представитель Италии Пьетро Пиллер Котрер (34 минуты и 0,9 секунды). Бронза Олимпийских игр в Ванкувере у Лукаша Бауэра из Чехии (34 минуты и 12 секунд).

Роман Лейбюк и Александр Пуцько финишировали на 61-м и 62-м месте, соответственно, 36:49.7 и 37:09.8.

Ранее горнолыжник Дидье Дефаго принес швейцарской сборной второе золото Олимпийских игр. 32-летний спортсмен стал победителем соревнований по скоростному спуску среди мужчин (одна минута и 54,31 секунды). Второе место занял представитель Норвегии Аксель Лунд Свиндаль, уступивший всего 7 сотых секунды. Бронзовая награда Игр-2010 - у американца Бода Миллера (одна минуту и 54,40 секунды).

15 февраля также состоялась женская гонка на 10 километров свободным стилем. Победу в ней одержала шведка Шарлотт Калла. Серебро досталось эстонке Кристине Шмигун-Вяхи, а бронзу выиграла представительница Норвегии Марит Бьорген. Представляющие Украину Валентина Шевченко - 9-я, Марина Анцибор - 37-я, Екатерина Григоренко - 46-я, Лада Нестеренко - 57-я.