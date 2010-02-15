В Черкассах пройдут соревнования по греко-римской борьбе

В Черкассах 15-17 февраля пройдет соревнования на Кубок Украины по греко-римской борьбе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасского горисполкома.

Около двухсот борцов со всех регионов Украины примут участие в соревнованиях, добывая в борьбе право попасть на чемпионат Европы, который пройдет 12-17 апреля в Баку (Азербайджан). Среди участников соревнований - призеры Олимпийских игр, чемпионатов Европы, мира и Украины.

15 февраля по приезду всех спортсменов будут проведены их регистрация и тренировки. В этот же день о 16.00 состоится конференция Федерации греко-римской борьбы Украины по стратегии развития этого вида спорта на ближайшие 5 лет. Соревнования будут проходить на протяжении 16-17 февраля.