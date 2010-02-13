В Ванкувере стартовали XXI зимние Олимпийские игры

В канадском Ванкувере стартовали XXI зимние Олимпийские игры.

В церемонии открытия соревнований, которая проходила на стадионе BC Place, приняли участие около 2,5 тысяч атлетов из 82 стран. На месте наблюдали за происходящим 60 тысяч зрителей, сообщает радио “Свобода”.

Огонь Олимпийских игр зажгли пять знаменитых канадских спортсменов: хоккеист Уэйн ГРЕТЦКИ, конькобежка Катрина ЛЕМЭЙ-ДОАН, баскетболист Стив НЭШ, горнолыжница Нэнси ГРИН и паралимпиец Рик ХАНСЕН.

Сборная Грузии вышла на парад сборных с траурными повязками. За несколько часов до старта Олимпиады погиб 21-летний грузинский саночник Нодар Кумариташвили после того, как вылетел с дистанции и врезался в столб во время тренировочных заездов. Сборная Грузии приняла решение остаться в Ванкувере, несмотря на трагедию. На церемонии открытия присутствующие почтили память погибшего минутой молчания.

Олимпиада в Ванкувере продлится 17 дней. За это время планируется разыграть 86 комплектов наград в 15 видах спорта.