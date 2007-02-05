У Ромарио появился шанс забить тысячный гол

Один из лучших игроков в истории бразильского футбола Ромарио будет выступать за "Васку да Гама". Его официальное представление как нового игрока команды состоится 5 февраля, сообщила газета "Глобу".

Ожидается, что Ромарио выступит за новую команду уже в ближайшую среду во время матча третьего круга чемпионата штата Рио-де-Жанейро против клуба "Америка". Однако, как заметил наставник "Васку" Ренато Гаушу, он "не собирается любой ценой вывести Ромарио на поле". "Сначала надо привести его в надлежащую физическую форму, т.к. он не тренировался какое-то время, и я не знаю его нынешних возможностей", - подчеркнул тренер команды.

Две недели назад, когда ФИФА запретила Ромарио играть за "Васку да Гама", он был очень разочарован и забросил тренировки. Однако усилиями его адвоката Маркуса Мотта бразильцам все же удалось доказать руководству Международной федерации, что сыгранные Ромарио четыре матча за команду "Аделаида Юнайтед" не могут приниматься в расчет, т.к. он выступал в них в качестве приглашенного игрока. "Честное слово, не знаю, что заставило ФИФА изменить свое мнение. Но главное, что они приняли мои аргументы, и Ромарио получил право играть за "Васку" и попытаться забить свой тысячный гол", - сказал адвокат.

В настоящее время в копилке Ромарио, которому в конце января исполнился 41 год, 987 забитых мячей.

РИА Новости