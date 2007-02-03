Комиссару Катании не до мафии, ему б с футболом разобраться

Правительство Италии намерено принять самые жесткие меры в отношении футбольных болельщиков, устраивающих побоища на стадионах. Об этом заявил в субботу премьер Романо Проди, комментируя гибель полицейского во время беспорядков, устроенных фанатами накануне после матча "Катания"-"Палермо".

"Правительство заняло твердую позицию. В понедельник утром министр внутренних дел Амато и министр по делам спорта Меландри проведут совещание, чтобы приступить к обсуждений предложений, которые потом выльются в долгосрочные меры, достаточно значительные, чтобы радикальным образом изменить ситуацию", - цитирует агентство ANSA слова Проди.

В пятницу после матча "Палермо" - "Катания" в сицилийском городе Катания возникли беспорядки, в результате которых от взрыва попавшей в машину петарды погиб 38-летний полицейский Филиппо Рачити (Filippo Raciti). Еще около ста человек, в том числе, 20 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Один из полицейских находится в тяжелом состоянии.

Коллеги Рачити, ставшие свидетелями происшествия, утверждают, что речь идет об умышленной засаде.

Прокуратура Катании возбудила по этому факту уголовное дело, было задержано 14 человек (из них девять несовершеннолетних), а чрезвычайный комиссар итальянской федерации футбола Лука Панкалли (Luca Pancalli), постановил немедленно прекратить все игры национального чемпионата по футболу на всех уровнях. "Матчи не возобновятся до тех пор, пока не будет принято экстренных мер", - поддержал его глава МВД Джулиано Амато.

"Речь идет о преступниках, которые вообще не должны попадать на стадионы. Мы должны отреагировать жестко и принять сильные меры. Одного дня не хватит. Без решительных мер вообще нельзя идти дальше. Итальянский футбол остановлен, потому что это вообще уже не футбол, это даже не спорт", - заявил вчера Панкалли.

Сегодня его поддержал Проди: "Мы не можем постоянно рисковать жизнью полицейских. Нужно сделать так, чтобы ответственность несли также и футбольные клубы, чтобы ситуация радикально переменилась. Так дальше продолжаться не может".

Cмерть Рачити - не первая в этом году. 27 января в ходе матча лиги "С" между двумя калабрийскими командами погиб менеджер одной из них, Эрманно Ликурси (Ermanno Licursi), пытавшийся утихомирить дравшихся фанатов.

За прошлый год, по статистике МВД, в прошлом году в схватках с болельщиками пострадало 202 полицейских (в 2005 году ранения получили 142 сотрудника правоохранительных органов).

Отчасти рост насилия связывается с тем, что после прошлогоднего скандала вокруг коррупции в футболе такие команды, как "Ювентус", стали играть на второсортных стадионах, предназначенных для матчей серии "В", где нет возможности обеспечить безопасность в должной мере.

РИА "Новости"