Достижения Януковича в спорте оценили в 1 орден

Хуан Антонио Самаранч

Почетный президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио САМАРАНЧ вручил премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ Олимпийский орден Международного олимпийского комитета.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония награждения состоялась сегодня во время заседания организационного комитета по подготовке и участию украинских спортсменов в олимпийских, паралимпийских и дефлимпийских играх, всемирных универсиадах, чемпионатах мира и Европы.

«Мы очень ценим, что правительство Украины возглавляет человек, который много сделал для развития олимпийского спорта. С того времени, как вы возглавили украинский Национальный олимпийский комитет (В.ЯНУКОВИЧ возглавлял НОК с декабря 2002 по июнь 2005 - УНИАН), украинские спортсмены добились самых лучших результатов. На протяжении этих годов украинские спортсмены достигли чрезвычайных успехов. Впервые в истории независимой Украины и благодаря поддержке Виктора ЯНУКОВИЧА Национальный олимпийский комитет и спортивные федерации получили Центр олимпийского духа в Украине», - сказал Х.САМАРАНЧ.

Почетный президент МОК считает, что В.ЯНУКОВИЧ концентрировал свои усилия на функциях, которые способствовали развитию спорта в Украине.

Х.САМАРАНЧ отметил «большой вклад В.ЯНУКОВИЧА в развитие олимпийского спорта».

В свою очередь премьер-министр Украины после получения олимпийского ордена сказал, что «глубоко благодарен за эту награду, которая является свидетельством высокой оценки не только моей работы, но и общественных организаций, прежде всего, олимпийцев и тренеров, усилиями которых достигались победы».

В.ЯНУКОВИЧ также поблагодарил президента МОК Жака РОГЕ за награду. «Олимпийский орден - это не только большая честь, но и большая ответственность перед олимпийской общественностью за развитие олимпийского движения в Украине», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Олимпийский орден является самой высокой наградой Международного олимпийского комитета. Олимпийским орденом награждаются люди, которые своими действиями являются примером олимпийского идеала и имеют исключительные заслуги в мире спорта или осуществили значительный вклад в Олимпийское движение своими личными достижениями или своей помощью для развития спорта.

При этом Олимпийский орден может быть изъят в случае преступления против чести или неприкосновенности, а также за публичное отвержение олимпийских идеалов.