Откроется II турнир по футзалу на Кубок СМИ-2007

10-11 февраля состоится турнир по футзалу среди СМИ "Кубок СМИ" 2007 10-11 февраля корпоративная Премьер Лига при поддержке Ассоциации Развития Бизнеса (www.arb.kiev.ua/foot) и Информационного агенства "УНИАН" проводят II турнир по футзалу среди средств массовой информации "Кубок СМИ" 2007 года. Желающим принять участие в турнире обращаться по тел.2047471 или E -mail: arb@arb.kiev.ua

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