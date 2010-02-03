Ющенко проводил олимпийскую сборную в Канаду

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО желает, чтобы на зимних Олимпийских играх чаще поднимался Украинский флаг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на официальной церемонии проводов украинской сборной на XXI зимние Олимпийские игры, которые через 9 дней начнутся в канадском городе Ванкувер.

«Мы будем ждать и аплодировать каждой вашей победе», - сказал Президент, обращаясь к спортсменам.

В то же время, он отметил, что их победы имеют большое значение не только для них, но и для всей страны.

«Нет большей гордости, когда звучит украинский гимн. Это комплимент нашей нации, нашему духу, нашему государству», - сказал он.

Он пожелал успехов всем украинским спортсменам, пожелал, чтобы они продолжили традицию украинских олимпийцев, которые на летних Олимпийских играх в Пекине заняли 11-е командное место.