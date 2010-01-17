Сергей Ребров сыграет сегодня за команду горсовета Херсона
03:26, 17 января 2010Спорт
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В турнире на кубок своего имени
Известный футболист Сергей РЕБРОВ сыграет 17 января за команду городского совета Херсона в турнире по мини-футболу на кубок своего имени.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии областного центра 17 января в 17.00, в финале Кубка им. Сергея Реброва, команда-победитель отборочного тура, который пройдет накануне, будет играть против сборной команды городского совета, среди игроков которой и будет С.РЕБРОВ.
В турнире примут участие 17 команд.
После завершения соревнований С.РЕБРОВ проведет пресс-конференцию.
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