Сергей Ребров сыграет сегодня за команду горсовета Херсона

Известный футболист Сергей РЕБРОВ сыграет 17 января за команду городского совета Херсона в турнире по мини-футболу на кубок своего имени.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии областного центра 17 января в 17.00, в финале Кубка им. Сергея Реброва, команда-победитель отборочного тура, который пройдет накануне, будет играть против сборной команды городского совета, среди игроков которой и будет С.РЕБРОВ.

В турнире примут участие 17 команд.

После завершения соревнований С.РЕБРОВ проведет пресс-конференцию.