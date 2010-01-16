Результаты 22-го тура английской Премьер-лиги

Челси уничтожает Сандерленд

Завершились сегодняшние матчи 22-го тура английской Премьер-лиги. Сток Сити - Ливерпуль 1:1 (Хут 90 - Кирьякос 57) Тоттенхэм - Халл Сити 0:0 Вулверхэмптон - Уиган 0:2 (Маккарти 60, Н`Зогбия 73) МЮ - Бернли 3:0 (Бербатов 64, Руни 69, Диуф 90) Челси - Сандерленд 7:2 (Анелька 8, 65, Малуда 17, Э.Коул 23, Лэмпард 34, 90, Баллак 52 - Зенден 56, Бент 90) Эвертон - Манчестер Сити 2:0 (Пиенаар 36, Саа 45 пен.) Завтра тур завершится матчами Астон Вилла (35) - Вест Хэм (18) Блэкберн (12) - Фулхэм (27) Болтон (18) - Арсенал (42) Матч Портсмут - Бирмингем перенесен на 25 января

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