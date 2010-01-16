Результаты 22-го тура английской Премьер-лиги
19:00, 16 января 2010Спорт
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Челси уничтожает Сандерленд
Завершились сегодняшние матчи 22-го тура английской Премьер-лиги.
Сток Сити - Ливерпуль 1:1 (Хут 90 - Кирьякос 57)
Тоттенхэм - Халл Сити 0:0
Вулверхэмптон - Уиган 0:2 (Маккарти 60, Н`Зогбия 73)
МЮ - Бернли 3:0 (Бербатов 64, Руни 69, Диуф 90)
Челси - Сандерленд 7:2 (Анелька 8, 65, Малуда 17, Э.Коул 23, Лэмпард 34, 90, Баллак 52 - Зенден 56, Бент 90)
Эвертон - Манчестер Сити 2:0 (Пиенаар 36, Саа 45 пен.)
Завтра тур завершится матчамиАстон Вилла (35) - Вест Хэм (18)
Блэкберн (12) - Фулхэм (27)
Болтон (18) - Арсенал (42)
Матч Портсмут - Бирмингем перенесен на 25 января
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