Результаты 22-го тура английской Премьер-лиги

19:00, 16 января 2010
Спорт
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Челси уничтожает Сандерленд

Завершились сегодняшние матчи 22-го тура английской Премьер-лиги.

Сток Сити - Ливерпуль 1:1 (Хут 90 - Кирьякос 57)

Тоттенхэм - Халл Сити 0:0

Вулверхэмптон - Уиган 0:2 (Маккарти 60, Н`Зогбия 73)

МЮ - Бернли 3:0 (Бербатов 64, Руни 69, Диуф 90)

Челси - Сандерленд 7:2 (Анелька 8, 65, Малуда 17, Э.Коул 23, Лэмпард 34, 90, Баллак 52 - Зенден 56, Бент 90)

Эвертон - Манчестер Сити 2:0 (Пиенаар 36, Саа 45 пен.)

Завтра тур завершится матчами

Астон Вилла (35) - Вест Хэм (18)

Блэкберн (12) - Фулхэм (27)

Болтон (18) - Арсенал (42)

Матч Портсмут - Бирмингем перенесен на 25 января

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