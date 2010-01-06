Алиев таки договорился с боссами Локомотива

Украинский полузащитник Александр Алиев прошел медобследование и вскоре планирует подписать личный контракт с "Локомотивом".

"Я съездил в Италию, где прошел медицинское обследование. Условия личного контракта с "Локомотивом" меня устраивают. Команда собирается в Москве 8 января.

Наверное, к этому время и я прибуду в клуб. Рассчитываю, что отправлюсь на первый сбор (он начнется 11 января в Турции) уже как игрок "Локомотива", - сказал Алиев в комментарии "Советскому спорту".

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