Суркис поставил Динамо «три с плюсом» за год

Уходящий год у киевского «Динамо» получился неоднозначным. Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис в интервью «Блику» подвел некоторые итоги.

Оценка выступления команды по пятибальной системе

«Три с плюсом. Объясню, почему: если бы мы прошли дальше в Лиге чемпионов и вышли из группы, это была бы «четверка», а если бы выиграли Кубок УЕФА, год оценил бы на «пятерку». Но мы проиграли «Шахтеру». В тот момент «горняки» оказались сильнее, и я искренне поздравил донецкий клуб с завоеванием этого трофея. Если «Шахтер» смог поднять над головой этот Кубок, значит, и мы сможем. Нам есть к чему стремиться».

Надежды

«В 2010 году я также мечтаю, чтобы «Динамо» поднялось на новый уровень, прежде всего на международной арене. Приоритет для нас в следующем году – это выступление в Лиге чемпионов. Очень хочется в следующем году как можно чаще радовать всех наших болельщиков».

Потери «Уход Семина летом шокировал, наверное, не только болельщиков «Динамо», но и самого президента «Динамо». После ухода Семина самой громкой в 2009 году для «Динамо» стала продажа в «Локомотив» Алиева. «Саша вначале не нашел общий язык с Газзаевым, – говорит президент «Динамо». – А потом и вовсе перестал попадать в состав. Но он все равно отличный игрок, и я уверен, что за Сашу мне краснеть не придется. У него есть семья, и сейчас ему надо решать вопрос своего быта в Москве».

Шева «В это никто не верил до последнего момента, но Шева все же вернулся. Игорь Суркис обхаживал Андрея не один месяц. И, несмотря на заманчивые предложения поиграть еще в Европе, Андрей все-таки вернулся в «Динамо». «Важно, что у Газзаева сложились с Шевченко отличные отношения: к Андрею тренер относится как к профессионалу с большой буквы. Иной игрок, добившийся таких успехов и заработавший столько денег, давно бы утратил мотивацию, а Шевченко до сих пор получает удовольствие от футбола».

Тройка лучших игроков чемпионата Украины в уходящем году После нескольких раздумий Игорь Суркис распределил места следующим образом: 1 – нападающий «Динамо» Артем Милевский, 2 – форвард «Металлиста» Жажа Коэльо, 3 – хавбек «Шахтера» Дарио Срна.

Что интересно, по традиции конкурса в газете «Команда» лучшего игрока года определяют и сами игроки с тренерами. В нем также лидируют названные Суркисом игроки, а еще Андрей Шевченко с Андреем Пятовым. Имя победителя референдума будет названо на этой неделе, напоминает «Блик».