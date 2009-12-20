Украинский футбол станет прибыльным лет через десять

Украинский футбол станет прибыльным лишь лет через десять. Такое мнение выразил президент харьковского "Металлиста" Александр ЯРОСЛАВСКИЙ в интервью finance.ua.

"Владельцы клубов мало работают над коммерциализацией футбола. Необходимо сосредоточивать усилия на своих клубах, улучшать их инфраструктуру. Но самое главное - привлекать зрителя, ведь основной источник дохода - это болельщики", - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ, отвечая на вопрос, что мешает украинским футбольным клубам быть прибыльными уже сегодня? .

"Металлист" будет делать ставку на болельщиков. Наша задача - обеспечить на матч 40 тысяч зрителей. Благодаря этому заинтересуются и телевизионные каналы, и рекламные компании, вырастет доход и от продажи билетов, и от реализации футбольной атрибутики. Если на трибунах сидят 500 человек, то такие клубы никому не нужны», - отметил он.

«Я считаю, что в футболе, как и в каком-либо другом бизнесе, можно засыпать проект деньгами, а он окажется убыточным. Вопрос красивого менеджмента является главным. Тяжело сказать, когда украинские клубы могут стать прибыльными. Наверно, лет через десять", - считает президент харьковского клуба.

Кстати, по данным портала Transfermarkеt, трансферная стоимость "Металлиста" - около 46 млн. евро.