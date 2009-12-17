Результаты 17-го тура английской Премьер-лиги

Челси вернул лидерство

Завершились матчи 17-го тура английской премьер-лиги Челси - Портсмут 2:1 (Анелька 23, Лемард 79 пен. - Пикьонн 51) Бернли - Арсенал 1:1 (Александер 28 пен. - Фабрегас 7) Тоттенхэм - Манчестер Сити 3:0 (Кранчар 38, 90+3, Дефо 54) Ливерпуль - Уиган 2:1 (Нгог 9, Торрес 79 - Н`Зогбия 90) Сандерленд - Астон Вилла 0:2 (Хески 24, Милнер 62) Бирмингем - Блэкберн 2:1 (Джером 12, 48 - Нельсен 69) Болтон - Вест Хэм 3:1 (Ли Чун Ян 64, Класнич 77, Кахилл 88 - Диаманти 69) МЮ - Вулверхэмптон 3:0 (Руни 30 пен., Видич 43, Валенсия 66) Халл Сити - Эвертон 3:2 (Хант 9, Доусон 20, Марни 28 - Зайятте 49 автогол, Саа 65 пен.). Матч был сыгран 25 ноября Игра Сток Сити - Фулхэм состоится 5 января. Матч перенесен ввиду участия Фулхэма в групповому раунде Лиги Европы, где в решающем матче шестого тура он выиграл 3:2 у Базеля и прошел в стадию плей-офф. Следующие матчи Премьер-лиги состоятся 19 декабря Портсмут (11) - Ливерпуль (27) Астон Вилла (32) - Сток Сити (21) Блекберн (19) - Тоттенхэм (30) Фулхэм (23) - МЮ (37) Манчестер Сити (26) - Сандерленд (21) Арсенал (32) - Халл Сити (17) ...20 декабря Вулверхэмптон (16) - Бернли (19) Эвертон (17) - Бирмингем (27) Вест Хэм (14) - Челси (40) ...21 декабря Уиган (18) - Болтон (16)

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