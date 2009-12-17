Результаты 17-го тура английской Премьер-лиги
Челси вернул лидерство
Завершились матчи 17-го тура английской премьер-лиги
Челси - Портсмут 2:1 (Анелька 23, Лемард 79 пен. - Пикьонн 51)
Бернли - Арсенал 1:1 (Александер 28 пен. - Фабрегас 7)
Тоттенхэм - Манчестер Сити 3:0 (Кранчар 38, 90+3, Дефо 54)
Ливерпуль - Уиган 2:1 (Нгог 9, Торрес 79 - Н`Зогбия 90)
Сандерленд - Астон Вилла 0:2 (Хески 24, Милнер 62)
Бирмингем - Блэкберн 2:1 (Джером 12, 48 - Нельсен 69)
Болтон - Вест Хэм 3:1 (Ли Чун Ян 64, Класнич 77, Кахилл 88 - Диаманти 69)
МЮ - Вулверхэмптон 3:0 (Руни 30 пен., Видич 43, Валенсия 66)
Халл Сити - Эвертон 3:2 (Хант 9, Доусон 20, Марни 28 - Зайятте 49 автогол, Саа 65 пен.). Матч был сыгран 25 ноября
Игра Сток Сити - Фулхэм состоится 5 января. Матч перенесен ввиду участия Фулхэма в групповому раунде Лиги Европы, где в решающем матче шестого тура он выиграл 3:2 у Базеля и прошел в стадию плей-офф.
Следующие матчи Премьер-лиги состоятся 19 декабря
Портсмут (11) - Ливерпуль (27)
Астон Вилла (32) - Сток Сити (21)
Блекберн (19) - Тоттенхэм (30)
Фулхэм (23) - МЮ (37)
Манчестер Сити (26) - Сандерленд (21)
Арсенал (32) - Халл Сити (17)
...20 декабряВулверхэмптон (16) - Бернли (19)
Эвертон (17) - Бирмингем (27)
Вест Хэм (14) - Челси (40)
...21 декабря
Уиган (18) - Болтон (16)