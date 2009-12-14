Платини: УЕФА продолжит контролировать Украину

УЕФА будет продолжать контролировать подготовку Украины и Польши к Евро-2012.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Европейского футбольного союза Мишель Платини, сообщает корреспондент "Чемпиона".

"Члены исполнительного комитета УЕФА верят фактам. Мы будем продолжать контролировать, что происходит в Польше и в Украине. Не все идет хорошо. Есть начальная, базовая работа, которая сделана. Будем работать на три года, которые остаются. У нас есть проблемы с гостиницами, удобствами", - сказал руководитель УЕФА.

Как рассказал Мишель Платини, подтверждая право на проведение Евро-2012 в Украине "УЕФА хотела, чтобы футбол открылся на восток".

"Мы поработали над календарем, как нужно это выполнять. Мы полностью доверяем Польше и Украине. Хотел бы поблагодарить оба правительства за их усилия. Я счастлив видеть победу Украины и Польши. Кризис и другие события в экономике должны предостеречь Украину и Польшу относительно сроков подготовки к чемпионату Европы", - отметил европейский футбольный кормчий.

"В течение двух лет мы посылали многочисленных экспертов, чтобы они делали свои выводы относительно Польши и Украины. Они очень помогали организации всей системы", - подытожил он.